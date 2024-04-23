CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'da koltuğunu çocuğa devretti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde makamını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Hazırlık sınıfı öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel TBMM gerçekleşen koltuk devretme merasimde, "Bu koltuk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait" derken CHP Genel Başkanlarının 83 koltuğu olduğunu vurguladı. Makamını çocuk Başkan Dora Mimaroğlu'na devreden Özgür Özel bu sırada "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" demesi gülüşmelere sebep oldu.

Dora Mimaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu devraldıktan sonra "Dünyada en önemli söz bir çocuğa verilen sözdür, ömür boyu etkileri akıldan çıkmaz. Bana verdiği her iki sözünü de yerine getirdiği için sevgili Özgür Beyi hiç unutmayacağım" diyerek Özel'e teşekkür etti.

Mimaroğlu, eğitim seferberliği başlatılmasını isteyerek, "Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek gerekli farkındalıkları oluşturun" ifadelerini kullandı. - ANKARA