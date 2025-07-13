CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdurrahman Tutdere için destek mitingi düzenledi

Adıyaman'da ev hapsi cezasına çarptırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için destek mitingi düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Abdurrahman Tutdere suçsuzdur, namusumuz kadar kefiliz" dedi.

"İcbar suretiyle irtikap" suçu kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle ev hapsinde bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra miting düzenledi. Mitingte konuşan Özel, "Abdurrahman Tutdere'ye namusumuz kadar güveniyoruz. O, tertemiz bir insan. Tüm Adıyaman halkı bunu biliyor. Ona kefiliz" dedi.

Özel, sürecin siyasi olduğunu ve halk iradesinin hiçe sayıldığını savunarak, "Bir belediye başkanını ev hapsine almak, sokağa çıkmasını yasaklamak ve görevinden uzaklaştırmak halkın iradesine darbedir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Abdurrahman Tutdere'nin yanında durmaya devam edeceğini belirten Özel, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Özel, "Evlat gibi, kardeş gibi bağrınıza bastığınız Abdurrahman Tutdere için buradayız. Bugün Abdurrahman'ın evinden geliyorum. Güzel kızı, değerli eşi, anası, babası, genel başkanlarının gözünün içine baka baka söylüyor: 'Genel Başkanım, kıskanıyorlar.' Adıyaman'ın gözünün içine bakarak söylüyorum, hepinizin yüzüne bakarak söylüyorum. Ekrem Başkan'ın da, Abdurrahman Başkan'ın da sonuna kadar arkasındayım. Namusumuz kadar kefiliz onlara. Onlara 'suç örgütü lideri' diyorlar, güya itiraf ediyor. Onu salıyorlar, iftira attıklarını alıp içeriye atıyorlar. Demiş ki, 'Ben Adıyaman Belediyesi'nden alacaklıydım, param birikti, gittim Abdurrahman Tutdere'yi gördüm. Beni birine yönlendirdi, onlar da paramı alabilmem karşılığında rüşvet aldı.' Tabii ki de şimdi buradayız. Ne Adıyaman'ın ne de o kişinin elinde bir kanıt var. Dönüp böyle bir şeyi ispatlayamıyorlar. Ödemelere bakıldığında birikmiş de olmamış, hiçbir ödemesi yok. Her ay ödemelerini düzenli almış. Alacağı bitince de anlaşma sona ermiş. Üstelik o anlaşmayı Abdurrahman değil, ondan önceki AK Partili belediye başkanı yapmış. Hakedişlerinde hiçbir birikme, hiçbir aksama yok. Hızlı ödeme de almamış. Ödemeler bitince ne olmuş biliyor musunuz? Abdurrahman yeni ihale açmamış. Toplam 330 tane belediyeye ait araç satın almış, belediyeye katkı sağlamış. Bir yanda parayı verip adama iftira attıranlar var; diğer yanda ihaleyi açmayıp araç alarak belediyeye kar ettiren Abdurrahman Tutdere var" diye konuştu. - ADIYAMAN