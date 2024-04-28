CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Başarı partinindir, başarı milliyetçi, muhafazakar, sosyal ve Türkiye\'nin tüm demokratlarınındır

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili, "Adaylar doğruydu, Türkiye'de 1000'in üzerinde aday vardı, Genel Merkezin ekibi yeniydi, dinçti. Bunların yanında onlara inanan Genel Başkan vardı, başarı partinindir, başarı milliyetçi, muhafazakar, sosyal ve Türkiye'nin tüm demokratlarınındır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Halk TV'de yayımlanan "Görkemli Hatıralar" programının Manisa'da yapılan bölümüne konuk oldu.

Programda, 31 Mart seçimlerine değişerek giren tek partinin CHP olduğunu belirten Özel, partisinin yeni ve genç kadroyla "Cumhuriyet'e uygun yönetim anlayışıyla" seçime girdiğini söyledi.

CHP'nin "yeniyi" temsil ettiğini, seçimde eski ile yeninin yarıştığını ve yeninin kazandığını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır. Devlet bir işe alet edilirse, milletin karşısına devlet dikilirse, millet kazanır. Adaylar doğruydu, Türkiye'de 1000'in üzerinde aday vardı, Genel Merkezin ekibi yeniydi, dinçti. Bunların yanında onlara inanan Genel Başkan vardı, başarı partinindir, başarı milliyetçi, muhafazakar, sosyal ve Türkiye'nin tüm demokratlarınındır."

"Böyle bir üründen dünya haberdar değil"

Manisa Mesir Festivali'nin, CHP'den seçilen bir belediye başkanınca ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"İspanya'da 10-15 tane boğanın önünden millet kaçıyor, bütün dünya o festivali izliyor. Domates festivali var. Bütün şehir birbirine domates atıyor, dünya izliyor. 180 ülkeden turist gidiyor. Dünyanın en eski halk ilaçlarından bir tanesi. 41 çeşit baharattan yapılmış bir ilaç. Böyle bir üründen dünya haberdar değil. Birazdan göreceksiniz, kubbelerden, minarelerden saçılacak. İnanılmaz bir ritüel. Eller şifaya kalkacak. Bugün Manisa'da dünyanın dört bir yanından, 150 ülkeden 10 bin turist yoksa bu mesir festivali iyi yapılmıyor demektir. En iyisini yapacağız. Mesir gibi bir ürün, 484 yıldır bu topraklarda karılıyor, bu topraklardan saçılıyor ve bu gelenek korunuyor. Bütün dünya mesirden haberdar olacak. Göreceksiniz bir gün Manisa'ya mesir şenliklerine yüzden fazla ülkeden insan gelecek, şenlikleri takip edecek. Manisa'ya da iyi gelecek, Türkiye'ye de iyi gelecek."

Manisa'daki diğer kültür mirasları hakkında da bilgi veren Özel, "Bu şehrin dört bir tarafı turisti ve turizmi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Özel, şehre daha fazla turist gelmesi için Akhisar'daki havaalanının uluslararası uçuşların da yapılabileceği şekilde sivilleştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Bu şehre barışı, kardeşliği, birlikteliği getireceğiz"

Siyasette başarısız oldukları dönemlerin bulunduğunu anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Biz siyasette hep kaybettik. Defalarca kaybettik. Ama her bayram, valiliğin bayram kutlamasına, gün oldu 2 kişi gittik, gün oldu 7 kişi gittik. Ama her bayram gittik. Ben genel başkan oldum yine geldim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan, kaybetmeyi bilmiyorsan kazanmayı öğrenemiyorsun. Rakibi tebrik etmek erdemdir. Rakibe saygı duymak erdemdir. Rakibini tanımayan, rakibini yenemez. O yüzden biz centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden, yenile yenile kazanmayı öğrendik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik. Geçtiğimiz günlerde bir bayram kutlaması vardı. Biz sıfır belediye başkanıyla gidiyorduk oraya. Geçen sefer 4 oldu. Şimdi bir baktık 18'de 15 olmuş. Ama bir baktık o kutlamada AK Parti ve MHP'den, ne il başkanı ne milletvekili hiçbiri gelmemiş. İlk kez kaybediyorlar. O gün il başkanıma dedim ki, 'Burada kusur onlarda değil. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz' dedim. Eğer kaybeden buraya gelmiyorsa bir eksik var. Bundan sonraki bayramlarda diğer partilerin il başkanlarını ara, 'Birlikte gidelim' de. Biz kaybede kaybede kazandığımız bu şehre barışı, kardeşliği, birlikteliği getireceğiz."