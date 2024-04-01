CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının çalışmalarını övdü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de bize oy veren herkesi memnun etmek için kimseyi pişman etmemek, kimseyi üzmemek üzere tüm belediye başkanlarımız, 228 belediye ile çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar." dedi.

Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti.

Genel merkezde çalışanlar, CHP'nin tüm kademelerinde görev yapanlar, gönüllüler, belediye başkanlarını kutlayan Özel, Türkiye genelinde 208 genç aday gösterdiklerini, İzmir'de 9 kadın adaylarından 8'inin, 40 yaş altı 12 adaydan ise 11'inin seçildiğini ifade etti.

Seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini dile getiren Özel, "O desteği veren tüm demokratlara teşekkür ediyoruz. Seçimi kazanan Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Yaşasın Türkiye ittifakı." diye konuştu.

"Yarından itibaren tüm Türkiye'de bize oy veren herkesi memnun etmek için kimseyi pişman etmemek, kimseyi üzmemek üzere tüm belediye başkanlarımız, 228 belediye ile çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar." diyen Özel, aday belirleme sürecinin en büyük başarısının ölçme, değerlendirme ve bilim olduğunu kaydetti.

Özel, CHP olarak yarın yeni bir adım atacaklarını, kırgınlık ve küskünlüğe sahip olmadıklarını belirterek, "Hata yaptıysak, kalp kırdıysak, Türkiye'nin neresinde bir kalp kırıldıysa onarmak görevimdir. Ben özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız, gönülleri yapa yapa, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Notlar

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni CHP Genel Merkezi'nde kurmayları ile takip eden Özel, görevli personeli de odalarında ziyaret etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla parti genel merkezi önünde toplanan CHP'liler, ellerinde parti ve Türk bayraklarıyla çalınan şarkılara eşlik etti.