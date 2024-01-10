CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, saldırıya uğrayan Usta'yı telefonla aradı.
Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.
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