CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik\'te Memur-Sen Protestosuyla Karşılaştı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Bilecik ziyaretlerinde Memur-Sen'den pankartlı protesto geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi ziyaret etti. Ardından CHP Bilecik İl Başkanlığını binasına geçen Özel, burada Memur-Sen'den pankartlı protestosu ile karşılaştı. CHP İl Başkanlığı ile Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği aynı binada bulunurken, binaya asılan pankartta, "Memurun cebinden elini çek. CHP'nin başvurusu anayasa mahkemesi kararıyla. Memuru yıllık 4 bin 164 TL zarara uğrattınız. Özgür Özel, memurun bu zararını, aldığınız hazine yardımından ödeyecek misiniz?" yazıları yer aldı. - BİLECİK