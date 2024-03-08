CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik'te Memur-Sen Protestosuyla Karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik'te Memur-Sen Protestosuyla Karşılaştı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik ziyaretleri sırasında Memur-Sen'in pankartlı protestosuyla karşılaştı. Pankartta, memurların yaşadığı zarar ve CHP'nin tutumu eleştirildi.

08.03.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Bilecik ziyaretlerinde Memur-Sen'den pankartlı protesto geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi ziyaret etti. Ardından CHP Bilecik İl Başkanlığını binasına geçen Özel, burada Memur-Sen'den pankartlı protestosu ile karşılaştı. CHP İl Başkanlığı ile Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği aynı binada bulunurken, binaya asılan pankartta, "Memurun cebinden elini çek. CHP'nin başvurusu anayasa mahkemesi kararıyla. Memuru yıllık 4 bin 164 TL zarara uğrattınız. Özgür Özel, memurun bu zararını, aldığınız hazine yardımından ödeyecek misiniz?" yazıları yer aldı. - BİLECİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik\'te Memur-Sen Protestosuyla Karşılaştı
Kaynak: İHA

Bilecik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik'te Memur-Sen Protestosuyla Karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bilecik'te Memur-Sen Protestosuyla Karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement