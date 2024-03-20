CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim ittifakımızın adı Ordu ittifakıdır, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır." dedi.

Özel, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Ordu'da CHP'nin belediye başkan adaylarının hepsinin birbirinden iddialı olduğunu söyledi.

Çamaş Belediye Başkan adayı Leyla Çıtır'ın Ordu'nun tek kadın adayı olduğunu belirten Özel, adaylarını Ordu'daki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı tüm centilmen erkeklere emanet ettiğini dile getirdi.

Özel, CHP'nin kurucu genel başkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, "Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Zekai Sana'dır, nokta. Zekai Sana'ya CHP bütün potansiyeliyle sahip çıkarsa, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana'ya sahip çıkarsa gücümüzle ve yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız." diye konuştu.

Yerel seçimlerde partisinin adaylarına destek isteyen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan şunu net olarak söyleyelim, yarın aday olacak herkes bir, ilk önce mal varlığını açıklayacak. Bizim adaylarımız mal varlıklarını açıkladılar, açıklıyorlar. Rakiplerden de bu açıklamaları istemek Orduluların hakkıdır, bekliyoruz. İkincisi, bizim bütün belediye başkanlarımız yarın öbür gün açık ocak altın işletmeciliğine karşı toplumla birlikte olacaklar mı? Olacaklar. Toplumun arkasında duracaklar mı? Hayır arkasında durmayacaklar, önüne geçecekler, mücadele edecekler. Önderlik edecekler, söz veriyoruz. Eğer samimiyseler Ordu'da belediye başkanlığına aday olan herkesin bu altın madenleriyle, açık madencilikle, siyanürle madencilikle nasıl mücadele edeceğine ilişkin namus sözü vermesi gerekir."

Özel, belediye başkan adaylarının karşısında Cumhur İttifakı'nın adayının olduğunu belirterek, "Yanında da aynadan baktığında aynısı bir aday daha var. Bizim ittifakımızın adı Ordu ittifakıdır, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. CHP'li adaylar kazanacak, Ordu kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.