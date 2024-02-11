CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Dinçer'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Dinçer'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Dinçer\'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze törenine katıldı. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve partililer de iştirak etti. Özel, cenaze namazı ve duanın ardından Aslandoğan'ın tabutunu taşıdı. Cenaze töreninin ardından Aslandoğan Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

11.02.2024 14:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze törenine iştirak etti.

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve Özel'in yanı sıra bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile partililer katıldı.

Cenaze töreninde Özel, Aslandoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Özel, cenaze namazı ve duanın ardından bir süre Aslandoğan'ın tabutunu taşıdı.

Aslandoğan'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Dinçer'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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