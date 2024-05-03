CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel'in açıklama yapması bekleniyor.

03.05.2024 13:54
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30'da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü - Son Dakika
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