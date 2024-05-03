CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30'da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA