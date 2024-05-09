Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den belediye başkanları ve partililere uyarı

"Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi, Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi"

"Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar"

"Okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız, ufak tefek atama hataları oluyor hepsini geri aldırıyorum"

AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimin ardından kazandıkları belediyeler üzerinden partililere seslenerek, "Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar, o yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız, ufak tefek atama hataları oluyor hepsini geri aldırıyorum. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi, Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kazanan Burcu Köksal'ı ziyaret etmek ve partilileri ile bir araya gelmek üzere Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel ardından burada kendisini bekleyen partililere seslendi. Konuşmasında bir çok kentte ve ilçede belediye başkanlığını kazanmalarına ve bunun başarısına değinen Özer, "Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar, o yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal başkanımızın geçtiğimiz günlerde 'artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurma dönemi yok' dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"Hata yapma lüksümüz yok"

Partililerin belediyelerden olabilecek beklentilerine değinen Özel, önemli bir konuya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Belediyeler, 'çocuklarım, torunlarım uzun yıllardır emeğimiz var partide hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe ve dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. Şöyle düşünmeyin '50 yıldır bu partide koşturuyorum belediyeyi kazandık artık bizim rahat etme zamanımız' biz bu ülkenin geleceğini kurtarmak için kişisel beklentilerin ve taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum ufak tefek atama hataları oluyor hepsini tek tek geri aldırıyorum en iyi o işi yapacağını düşündüğü kişiyi çok yakın bir partilinin yakını oluyor Bursa'da geri aldırdım, Balıkesir'de geri aldırdım ve Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş yıllardır hukuk mücadelesi veren ve başkalarının 500 bin TL'ye yaptığı işi 3 kişi 100 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da geri aldırdım hata yapma lüksümüz yok."

"Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi"

Kendilerinin bembeyaz bir kağıt olduğunu vurgulayan Özel, "Onlar gri bir kağıt gibi iz göstermiyor biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibiyiz üzerine kurşun kalemin dokundursak kir gösteriyor, dikkat edeceğiz, doğru davranacağız ve örnek olacağız. Biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermez ise siz bu anlayışı göstermezseniz 'efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu şimdi sıra Bizim için de yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi" diye konuştu.