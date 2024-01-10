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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gazeteciler baskılarla boğuşmaya devam ediyor - Son Dakika