CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'a Allah'tan rahmet diledi.
Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Genco Erkal'a başsağlığı - Son Dakika
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