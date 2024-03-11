CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde konuşma yapan Özgür Özel, Ramazan ayı ile ilgili bir gafa imza attı. Özel, "Ramazan mübarek gündeyiz. İlk sahur tutuldu. İlk iftar yapılacak. Allah gani gani oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'ınız mübarek olsun. Ancak düşünün ki bu Ramazan'da 30 Ramazan var" dedi.

11.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
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Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda partisinin İstanbul'un Çatalca ilçesinde konuşma gerçekleştiren Özgür Özel, Ramazan ayı ile ilgili bir gafa imza attı.

"RAMAZAN'DA 30 RAMAZAN VAR"

Mitinge katılanların Ramazan ayını kutlayan Özel, hem sahur ile orucu hem de Ramazan ayı ile günleri karıştırdı.

Özel, "Ramazan mübarek gündeyiz. İlk sahur tutuldu. İlk iftar yapılacak. Allah gani gani oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'ınız mübarek olsun. Ancak düşünün ki bu Ramazan'da 30 Ramazan var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den ramazan gafı

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Erman AyRı: ne bekliyorsunuz :) dinsizler ne bilsin 126 233 Yanıtla
  • Özgür Kiday: İnsanlar robot değildir, günde 500 kere konuşma yapabiliyorlar. Karıştırmaları normal . 169 105 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: İmansız 71 160 Yanıtla
  • Gursel kalen: Dinsiz sen ve senin gibi densizlerdir. Haddini bileceksin yorum yaparken. Beş kıramlık aklın ile bir kıramlık yorum yapmayacaksın. 61 138
  • Erkan Saklak: 30 gün diyeceğine 30 ramazan demiş. 8 km yi 8 adım da saymamış hiç değilse Şimdi dinsiz de derler… 100 27 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: İmansız diyenler sizde çokmu iman var yediniz bitirdiniz ülkeyi imanlılar 79 31 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Olabilir dil sürçebilir hoşgörü ve samimiyet ayındayız önemli olan kalpten ve içten konuşması cümleten hayırlı ramazanlar 83 23 Yanıtla
  • cemal köse: SEN NE KADAR İMANLISIN ? 27 22
  • Murat D.: İmanın kimde olduğuna senmi karar veriyorsun? Abuzer Hoca -:) 31 13
  • müslüm yılmaz: Erman AyRı dinsiz olduğunu nerden biliyorsun, kalbinimi yarıp baktın yoksa onu sen mi yarattın, bir müslümana dinsiz demenin yaptırımı islamda nedir biliyor musun? Bir müslümana dinsiz dersen ve o müslümansa dinden çıkarsın bu durumda eğer Özgür Özel müslümansa dinsiz olan sen olmuyor musun? 26 7
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı - Son Dakika
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