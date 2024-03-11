CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den ramazan gafı

Politika

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler iyiden iyiye yaklaşırken, siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda partisinin İstanbul'un Çatalca ilçesinde konuşma gerçekleştiren Özgür Özel, Ramazan ayı ile ilgili bir gafa imza attı.

"RAMAZAN'DA 30 RAMAZAN VAR"

Mitinge katılanların Ramazan ayını kutlayan Özel, hem sahur ile orucu hem de Ramazan ayı ile günleri karıştırdı.

Özel, "Ramazan mübarek gündeyiz. İlk sahur tutuldu. İlk iftar yapılacak. Allah gani gani oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'ınız mübarek olsun. Ancak düşünün ki bu Ramazan'da 30 Ramazan var" ifadelerini kullandı.