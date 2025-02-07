CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deprem Anneleri Korosu Etkinliğine Katıldı

Politika

DEPREM ANNELERİ KOROSU ETKİNLİĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki Deprem Anneleri Korosu etkinliğine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Özel, "Bir şey söylemek çok zor. Bu kadar duygulu bir günde öyle acılı annelerin kaybettikleri evlatlarının üzerine duygularını şarkı ile türkü ile ifade etmeleri çok iyi bir fikir. İzlemenin bile bu kadar zor olduğu bir noktada annelerin, babaların ne hissettiğini düşünemiyorum. Gerçekten çok kötü günlerde görüştük. Allah bir daha Hatay'a Türkiye'ye böyle acılar, daha doğrusu hiçbir anne babaya böyle acılar yaşatmasın. Biz buralarda olmaya devam edeceğiz ama gidenler geri gelmeyecek. Başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi. Etkinlik sonrası mevlit törenine katılan Özel, daha sonra Hatay'dan ayrıldı.