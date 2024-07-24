CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Sadık Ahmet'i eşitlik ve adalet taleplerinin unutulmaz lideri olarak anarak, yaşamını yitirdiği şüpheli trafik kazasının 29. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıldığını belirtti.

24.07.2024 14:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Batı Trakya Türklerinin eşitlik ve adalet taleplerinin unutulmaz lideri, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirmesinin 29. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika

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