CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı paylaştı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Batı Trakya Türklerinin eşitlik ve adalet taleplerinin unutulmaz lideri, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirmesinin 29. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."