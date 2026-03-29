CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası'nda düzenlenen mitingde yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Özel'in sözlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında ele alındığı belirtildi.
Soruşturmanın, Özel'in Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine başlatıldığı öğrenildi.
