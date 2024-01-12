CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

Memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesinde Turgutlulu muhtarlar ve STK temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Özel'in katıldığı toplantıda CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da hazır bulundu.

Turgutlu Orta Park Restoran'da gerçekleşen buluşmada konuşan Özel, "Belli yerlerde belli programlarımız oldu ama ilk kez bir ilçe belediyemizde ilk toplu açılışımızı Turgutlu'da yapıyoruz. CHP ailesi olarak hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Belediyecilik işi, particilik işi değildir. Turgutlu geçmiş dönemlerde bu tarz olanları denedi ve reddetti. Turgutlu kendi öz evladını partiler üstü desteklemeyi tercih etti ve o da üzerine düşenin fazlasını yaptı. Yaptığımız memnuniyet anketlerinde o şehrin onayı almayan babamızın oğlu da olsa kız kardeşimiz de olsa aday göstermiyoruz. Bir mahalleye bir sokağa sormuyoruz, en çok oy aldığımız mahalleye de en az oy aldığımız mahalleye de sorduk. Sizden 5 pekiyi aldı ve onunla yola devam ediyoruz. Tesislerin açılışı için beni davet ettiğinde inanamadım. Bu kadar kısa sürede bitebilir mi diye. Kısa sürede bir çok tesisi hizmete açıyor. hem yaptıkları için hem de bundan sonra yapacakları için emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum." dedi.

"Önümüzdeki hafta kanun teklifimiz var"

Emekli maaşları hakkında konuşan Özel, "Türkiye hangi görüşten olursa olsun büyük bir ekonomik krizin altına ezilen milyonların ülkesi. Bugün çalışanlar zor durumda, emekliler perişan durumda. Enflasyon rakamları gerçek açıklansa TÜİK geçen sene enflasyonu yüzde 72 olarak açıkladı. Gerçek enflasyonun yüzde 128 ila yüzde 170 arasında değiştiğini hepimiz biliyoruz. Yüzde 120'nin altında zam alan hiçbir şey yok. 2023 yılında tek haneli enflasyon vaadinde bulunan iktidar partisi, milletimizin teveccühü ile iktidarını korudu. 'Hızla enflasyonun belini kıracağız' diyorlardı. Gıda fiyatları ülkemizde yüzde 80 artarken dünyada yüz 10 düşüş yaşandı. Benzin, makarna, yumurta, ekmek her şey zamlandı. Bir emeklinin 2002 yılında emekli maaşı asgari ücretin yüzde 50 üzerindeydi. Bunu bir televizyon programında söylemiyorum, bunu Turgutlu'da muhtarların, esnaf odaları başkanlarının gözünün içine bakarak söylüyorum. Bugün asgari ücret yeterli değil ama 17 bin lira bu hesaba göre emekli maaşının 25 bin olması lazım ama değil. Bugün Turgutlu'nun ekonomisi bu haldeyse emekli maaşının 7 bin 500 olmasındandır, asgari ücretin 14 bin olmasındandır. Belediyemizde en düşük maaş ise 24 bin 800 TL. Yetiyor mu bu para yetmez, kira ortada, zamlar ortada. Bu hükümet emeklisini başkasının eline bakar duruma getirmiştir. Emekli maaşlarıyla evlatlara destek olunan, düğünlere gidildiğinde altın takılan durumdan bugün bu hale gelmiştir. Emekli bugün karnını doyuramaz hale gelmiştir. Emekliler her siyasi partiden olabilir ama hepimizin minnet borcu olduğu, göz nuru dökmüş, evlat yetiştirmiş, hepimize emanet. Önümüzdeki hafta kanun teklifimiz var. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Bu çağrıyı Turgutlu'dan yapıyoruz. TÜİK'e göre değil gerçek enflasyona göre zam yapılsaydı bugün herkes yüzde 35 daha fazla maaş alacaktı" diye konuştu.

"Turgutlu'nun evladı Çetin Akın'ı sizlere emanet ediyorum"

"Biz genel seçimlerde bu ülkenin sorunlarını çözmeye taliptik ama yüzde bir buçuk oy farkıyla kaybettik. Gelseydik bambaşka şeyler olacaktık" diye devam eden Özel, "Önümüzde yerel seçim var. Yerel seçimler bir genel seçim değil. Genel seçimlerde insanlar korkutuldu. 'Açsın, işsizsin ama tehlike büyük, ezanı susturacaklar' dediler. Seçim geldi geçti ama sınır boylarında bayrak dalgalansın diye uzman çavuşun haklarını yine CHP savunuyor. İçimizde bir tane bedelli askerlik yapan yok. Hepimiz bayrağımız nerede dalgalanıyorsa gittik ve askerliğimizi yaptık. Memleketimize hep beraber sahip çıkacağız. Bu seçim yerel seçim. Bu seçimde enflasyondan şikayeti olan, mevcut başkandan şikayeti olmayan herkesi iktidara sarı kart göstermeye davet ediyorum. Bu kadar zamma iktidar oyları artmaya devam ederse inanın ki kimseyi dikkate almayacaklar. İyi yönetilen bir şehre, namuslu bir belediye başkanına da teşviktir. Turgutlu'nun geçmişte nasıl partizanlıkla yönetildiğini ve büyük bir kısmın nasıl hizmet alamadığını gördük. Başkanımız geldiğinde bugünün parasıyla 240 milyon borç devraldı, bugün belediyenin kimseye borcu yok. Belediyeyi maaş ödeyemez halde bırakanlardan, kasabayı yalnız bırakanlardan bu günlere getiren başkanımızın Turgutlulular tarafından ödüllendirileceğini düşünüyorum. Muhtarlar en demokratik yolla seçilen kişilerdir. Siyasi partiler rozetlerini takıyor, arkalarına genel başkanlarının gücünü alıyorlar ve seçiliyorlar ama muhtarların bir siyasi gücü yok, her şeyi kendileri yapıyor. Bugün 3 muhtarımız mazeretli olduğu için gelemedi buraya sadece diğerlerinin hepsi burada. O yüzden Turgutlu'nun evladı Çetin Akın'ı sizlere emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA