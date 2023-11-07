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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı ziyaret etti

Son Güncelleme: 07.11.2023 18:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı Manisa'daki evinde ziyaret etti. Özel, bu akşam gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu ve Nükhet Tartan'ı meslek örgütünde göreve davet eden kişi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı. Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı Manisa'daki evinde ziyaret etti. Özel, bu akşam gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı:

"Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı... Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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