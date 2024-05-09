CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir Belediyelerini Ziyaret Etti

Politika

Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret etti.

Bugün öğle saatlerinde Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Özel, ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek 31 Mart'taki yerel seçimleri kazanan Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Akabinde Odunpazarı Belediyesi'ne ve Tepebaşı Belediyesi'ne giden Özgür Özel, belediye başkanlarını ziyaret etti.

CHP Lideri Özel gerçekleştirdiği ziyaretlerde, belediye başkanlarından personeller ve meclis üyeleri hakkında bilgilere aldı. - ESKİŞEHİR