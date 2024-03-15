CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Eskişehir\'de bir mucize gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir gözüm hep Eskişehir'de çünkü burada, bozkırın ortasında bir mucize gerçekleşti. Bugün Eskişehir'i Türkiye değil, dünya konuşuyor. Türkiye değil, dünya gelmek görmek istiyor. Bu yerel yönetim mucizesinin çok önemli bir kilometre taşındayız." dedi.
Özel, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında partisinin belediye başkan adaylarının, kenti o kentin sakinleriyle, mahalleleri de o mahallelerin meclisleriyle yönetmeyi vadettiğini söyledi.
Odunpazarı Belediyesinin araç kiralama ihaleleri yerine araçları satın aldığını, şoförünü kendisinin istihdam ettiğini ve 200 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kampanyada hep anlatıyoruz ya 'İsrafı bitirdik, tasarrufu ve hizmeti getirdik' diye ve o 200 milyon lira bu büyük ekonomik krizde, inşaat maliyetleri bu kadar artarken 80 bin nüfusa sahip 5 mahalle, mahalle meclislerinin kararıyla buraya geliyor, böylesine devasa bir yatırım yapıyor. İşte halk için halkla birlikte yönetmek, işte halkçı belediyecilik, işte sosyal demokrat belediyecilik, işte sosyal belediyecilik bu demek. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a bu örnek çalışma için özellikle teşekkür ediyorum."
Özel, Eskişehir'deki belediye yöneticilerinden, çalışanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kente her gelişinde Eskişehir belediyeciliğini gördüğünü anlatan Özel, "Burada esas olan şey gönül belediyeciliği. Gelen herkes Ahmet Ataç'tan evladından, kardeşinden, ağabeyinden bahseder gibi bahseder. Kazım Kurt'u öve öve, yere göğe sığdıramaz. Kim geliyorsa Eskişehir'den geldiğinde Yılmaz Büyükerşen'den bahsetmeden, onunla duyduğu gururu ifade etmeden bizim odamızdan ayrılmazlar. Türkiye'nin 81 ilinde anlatıyoruz. Eskişehir'i bugünlere getiren bu kuvvetli ekiple gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Özgür Özel, kentte kamu hizmeti yapan belediye başkanları ile Cumhuriyet Halk Partisinin bütünleşmesini gördüklerini ifade etti.
Bu bütünleşmeyi Eskişehirlinin gözünde, gönlünde gördüğünü kaydeden Özel, "Bir gözüm hep Eskişehir'de çünkü burada, bozkırın ortasında bir mucize gerçekleşti. Bugün Eskişehir'i Türkiye değil, dünya konuşuyor. Türkiye değil, dünya gelmek görmek istiyor. Bu yerel yönetim mucizesinin çok önemli bir kilometre taşındayız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştiren Özel, partisinin adaylarına destek istedi.
Kurdelenin kesilmesi ve merkezin gezilmesiyle sona eren açılışa, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ile vatandaşlar katıldı.
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