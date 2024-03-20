CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliam Kabul Edilemez - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliam Kabul Edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin\'deki Katliam Kabul Edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, katliamın devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, yerel seçimler öncesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana'ya destek istedi ve fındıkta taban fiyatının 4 dolar olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

20.03.2024 23:00  Güncelleme: 23:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'de halen katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen, muhtarlar ve STK'ların da katılım sağladığı iftar programına katıldı. Özel yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılara değinerek, "İsrail'e Filistin'in, Hamas'ın aylar öncesinde gerçekleştirdiği bir saldırıdan sonra buna cevaben İsrail'in başlattığı, sürdürdüğü ve bugüne kadar 32 bin kişinin ve bunların yarısından fazlası kadınlar ve çocuklardır, hayatını kaybetmiş olması büyük bir utançtır. Ramazan ayındayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez" diye konuştu.

"Adaylarımız seçildiği takdirde desteklerimiz devam edecek"

Yerel seçim arifesinde olduklarını hatırlatan Özel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana'ya destek istedi. Zekai Sana'nın iki rakibiyle yarıştığını belirten Özel, Ordu'da belediye başkan adaylarının seçilmesi durumunda, hep destekçisi olacaklarını söyledi. Özel, "Bizlerin sizlere yerel yönetimler konusunda israfı bitiren, hizmeti getiren, ayrımcılık yapmayan, yüz güldüren yerel yönetimler anlayışımızın Ordu'nun geneline hakim olacağını ümit ediyorum. Adaylarımız seçildiği takdirde şunu ifade etmek istiyorum ki; sağ omuzlarındaki el Mansur Yavaş'ın eli olacaktır, sol omuzlarındaki el de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacaktır. Ben de genel başkanları olarak her projelerinin takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.

"Fındıkta taban fiyatı 4 dolar olarak sürdürme azmindeyiz"

"Ordu Türkiye'de en çok fındık üretilen il olarak, Türkiye'deki her 3 fındıktan bir tanesidir" diyen Özel, "Üretiminin yapıldığı şehir olarak dünyadaki fındık pazarının 120-130 milyon olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin dünya fındığının yüzde 70'ini ürettiğini düşünürsek, karşı karşıya olduğumuz hacim, 100 milyar dolarlık bir hacimdir. 100 milyar dolarlık bir hacim varken Türkiye'nin fındık ihracatından geliri 2 milyar dolardır. Yani 50'de 1'i fındık üreticisine kalırken, 50'de 49'u dünya kartellerinin tasarrufuna bırakılmış durumdadır. Biz parti olarak 4 doları taban kabul edecek bir mücadeleyi Ordu ile birlikte sürdürme azmindeyiz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Filistin'deki Katliam Kabul Edilemez - Son Dakika

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