CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep mitinginde aday tanıtımında isim karışıklığı yaşadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep mitingine katıldı. Özel'in mitingde aday tanıtımı sırasında CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muzaffer Ertürk'ün ismini unutarak 'Mustafa başkan' demesi ise dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep mitingine katıldı. Özel, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde partililere seslendi. Hayat pahalılığına vurgu yapan ve ekonomi yönetimini eleştiren Özel, emeklilerin geçinmekte zorlandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı bugün 'Emekliyle kimse arama giremez' demiş. Ben CHP Genel Başkanı olarak kimsenin arasına girmiyorum. Ben emeklinin yanındayım, ben emeklinin arkasındayım" dedi.
"Bu ülkede atanamayan binlerce öğretmen var"
Konuşmasında öğretmen atamalarına da değinen Özel, "Bu sene öğretmen ataması yapılmayacakmış. Ben bir öğretmen çocuğu olarak, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı olarak bunu kabul edemiyorum. Bu ülkede atanamayan binlerce öğretmen var. Bunları görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.
Özel, yakın zamanda açılışı yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doktor ve sağlık personeli sıkıntısı yaşandığını ve kadroların yüzde 35'nin boş olduğunu da vurgulayarak, sağlık personeli ataması yapılmaması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi.
Özel, partisinin belediye başkan adayının ismini yanlış söyledi
Özgür Özel, mitingin son bölümünde partisinin Gaziantep'teki belediye başkanı adaylarını tanıttı. Özel'in adayları tanıttığı sırada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Muzaffer Ertürk'ün ismini unutarak 'Mustafa başkan' demesi ise dikkat çekti. Partisinin Nurdağı ve İslahiye belediye başkan adaylarını da tanıtan Özel, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu iki ilçenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, iki belediye başkan adayına seçilmeleri halinde çok iş düştüğünü söyledi.
CHP'nin Gaziantep mitingi aday tanıtımının ardından sona erdi. - GAZİANTEP
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