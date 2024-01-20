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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin siyasette temsil edilmesine kararlı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin siyasette temsil edilmesine kararlı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de siyasette gençleşme ve daha çok gencin siyasette temsil edilmesine ilişkin ortak bir kanaat olduğunu belirterek, 'Biz bu konuda çok kararlıyız.' ifadesini kullandı. Özel, partisinin gençlik kolları tarafından düzenlenen programda gençlere seslenerek, CHP'nin gençler için bir 'babaevi' olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin siyasette temsil edilmesine kararlı
20.01.2024 - 20:10,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de siyasette gençleşme ve daha çok gencin siyasette temsil edilmesine ilişkin ortak bir kanaat olduğunu belirterek, "Biz bu konuda çok kararlıyız." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, partisinin gençlik kolları tarafından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda, İstanbul'dan gelen Halkçı Liseliler ile buluştu.

Burada gençlere seslenen Özel, Halkçı Liselileri çok önemsediğini belirterek, "Türkiye'de siyasette bir gençleşme ve daha çok gencin siyasette temsil edilmesine ilişkin ortak bir kanaat var ve biz bu konuda çok kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin gençler için aynı zamanda bir "babaevi" olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Siz hiç başka yerlere gitmeden bu babaevine gelmişsiniz, bu çok kıymetli bir şey. Babaevinin tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne Ecevit'te vardı ne İsmet İnönü'nde. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

Özel, konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin siyasette temsil edilmesine kararlı - Son Dakika
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