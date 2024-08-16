Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli için anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir' ve 'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır' diyerek dünden bugünümüzü aydınlatmaya devam eden Anadolu aydınlanmasının öncü isimlerinden Hacı Bektaş-ı Veli'yi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.