CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Manisa\'daki Komşuları Tarafından Kutlama

Batman'da DEM Parti il merkezini kazandı, ancak 5 ilçeyi kaybetti

Batman'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, Sason, Kozluk, Gercüş, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerini kaybetti. AK Parti, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde, Yeniden Refah Partisi Beşiri ilçesinde ve CHP Hasankeyf ilçesinde seçimleri kazandı. DEM Parti ise sadece Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesini kazanabildi.