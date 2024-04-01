CHP'nin Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde ettiği başarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki komşuları tarafından da kutlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutladı. Güzelyurt Mahallesi Metya-2 konutlarında yaşayan Özel'in komşuları gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı. - MANİSA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki Komşuları Tarafından Kutlama - Son Dakika
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
Batman'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, Sason, Kozluk, Gercüş, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerini kaybetti. AK Parti, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde, Yeniden Refah Partisi Beşiri ilçesinde ve CHP Hasankeyf ilçesinde seçimleri kazandı. DEM Parti ise sadece Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesini kazanabildi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, 360 şahıs tespit edildi ve 48 araç trafikten men edildi.
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