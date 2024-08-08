CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Evi açılış resepsiyonuna katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Paris'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Evi açılış resepsiyonuna katıldı.
CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Olimpiyatları'nın sürdüğü Fransa'nın başkenti Paris'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Evi açılış resepsiyonuna katıldı." ifadesine yer verildi.
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