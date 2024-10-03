CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Kepez Belediyesi'ni ziyaret ederek, tutuklu belediye başkanı Mesut Kocagöz'e destek verdi. Kocagöz, belediyenin borçları hakkında bilgi vererek, başarılarını anlattı.

03.10.2024 22:27  Güncelleme: 22:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaretleri kapsamında Kepez Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, teleferik davası sebebiyle Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını hatırlatarak, "Bizim 3 ayda Mesut Başkan'dan bir beklentimiz yoktu. Ben onun çayını içmeye, yanınızdayız demeye gelene kadar 3 tane projeyi bitirmiş, 27 tane temel atma hazırlamış" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve CHP heyeti tarafından belediye binası önünde karşılandı. Özel, belediye meydanında toplanan Antalyalılara balkondan seslenerek, "Mesut Başkana, örgütüme ve ailesine sözüm vardı. O sözü bugün tutmaya geldim" diyerek, "Mesut Başkan, sözünü tuttu. Siz sözünüzü tuttunuz. Miting yaptık, zaten böyle bir sonuç alacağımız belliydi. Ama bu birilerinin ağırına gitti. O birileri Mesut Başkanı, cezalandırmak için, hepimizin kahrolduğu, çok üzüldüğü, bir vatandaşımızı kaybettiğimiz, bütün Türkiye'nin yüreğinin ağzına geldiği teleferik kazasından olaydan aylar önce görevi bıraktığı halde, ondan sonra defalarca bakım ve kontrol yapıldığı halde, kendisinin bir sorumluluğu olmadığı halde, bırakın sorumlu tutmayı aldılar, tutukladılar ve Türkiye'ye sanki Mesut Başkan, suçluymuş gibi bir izlenim bıraktılar. Mesut Başkanın, en kıymetli 2 ayını elinden aldılar. Bizim 3 ayda Mesut Başkan'dan bir beklentimiz yoktu. Ben onun çayını içmeye, yanınızdayız demeye gelene kadar 3 tane projeyi bitirmiş, 27 tane temel atma hazırlamış. Gerçekten bu Mesut Başkan, çok acar bir başkan" diye konuştu.

"İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise, Kepez'in 81 vilayetten, 7 bölgeden, 650 bin nüfuslu 55 ilden büyük bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Bu ilçe iktidarın kalesiydi. Asla kazanılmazdı, kazandık. 31 Mart gecesi bir tarih yazdık. ve bugün Kepez'de bir tarih daha yazıyoruz. Çünkü, Kepez, Kepez olalı 30 yıl olmuş. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada. Biz bu yola çıkarken, belediyeciliği öğrenmeye değil, uygulamaya geliyoruz demiştik. Bana güvendiniz, aday yaptınız. Örgütüm yanımda durdu, halkım yanımda durdu başardık" dedi.

"352 milyon lira borç ödedik"

Kepez Belediyesi'nin mali bütçesine değinerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "1 Nisan'da göreve geldiğimizde bilançoda bütçenin yarısından fazla borç var. 1 milyar 226 milyon lira borç vardı. 2 aylık ayrılığımız oldu. Yaklaşık 3,5 aylık süreçte, 1 milyar 226 milyon borcu, 874 milyona düşürdük. Yani, 352 milyon lira borç ödedik. Biz 28 tane temel atma ve 3 tane açılış için hazırız. Biz bu yola çıkarken Ata'mın değdi gibi; 'Büyük milletler büyük işler yaparlar', Karaoğlan Ecevit'in değdi gibi; 'İki gücümüz var, hak ve hak', İsmet İnönü'nün dediği gibi; 'Bu memlekette en az namussuzlar kadar namuslular cesur olmak zorundadır.' Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Siz, asla ikinci parti olmayacak dediniz, biz bunu Kepez'de yaptık, sizde Türkiye'de yaptınız. Öyleyse Kepez Mesut oldu, Türkiye özgür olacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, balkon konuşmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün makamında, belediye meclis üyeleri, CHP il ve ilçe örgütleri ile bir araya geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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