CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırşehir\'de Miting Düzenledi

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde konuştu.

Kırşehir Belediyesi'nin CHP'li yönetimiyle son iki dönemde altyapı ve su sorunlarını çözdüğünü belirten Özel, Türkiye genelinde işsizlik oranlarının yüksek olduğunu, Kırşehir'de ise bu oranın yüzde 9,3 olduğunu söyledi. Konuşmasında kentin yerel sorunlarına da değinen Özel, Kırşehir ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını belirterek, üretim maliyetlerinin yüksekliğine, kuraklık ve don olaylarının üreticiyi zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Türkiye'de gençlerin gelecek hayallerini yurt dışında kurduğuna vurgu yapan Özel, "Türkiye'deki esas beka sorunu, bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurmasıdır. Türkiye'nin kalkınmaya, sanayileşmeye ihtiyacı var. Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, sağlıkçı, polis; herkese sahip çıkacağız. Siyaset ilke ile yapılır. Önceliklerimiz yoksullaştırılan halktır" diye konuştu.

Cacabey Meydanı'nda toplanan partililerle birlikte şarkılar söyleyen Özel, Kırşehir mitingini tamamladı. - KIRŞEHİR