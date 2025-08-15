CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırşehir'de Miting Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırşehir'de Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırşehir\'de Miting Düzenledi
15.08.2025 22:35  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de düzenlenen mitingde ekonomi, işsizlik ve gençlerin yurt dışında gelecek hayalleri üzerine konuştu. Kırşehir'in tarım ve hayvancılıkla geliştiğini belirten Özel, yerel sorunlara dikkat çekti.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde konuştu.

Kırşehir Belediyesi'nin CHP'li yönetimiyle son iki dönemde altyapı ve su sorunlarını çözdüğünü belirten Özel, Türkiye genelinde işsizlik oranlarının yüksek olduğunu, Kırşehir'de ise bu oranın yüzde 9,3 olduğunu söyledi. Konuşmasında kentin yerel sorunlarına da değinen Özel, Kırşehir ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını belirterek, üretim maliyetlerinin yüksekliğine, kuraklık ve don olaylarının üreticiyi zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Türkiye'de gençlerin gelecek hayallerini yurt dışında kurduğuna vurgu yapan Özel, "Türkiye'deki esas beka sorunu, bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurmasıdır. Türkiye'nin kalkınmaya, sanayileşmeye ihtiyacı var. Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, sağlıkçı, polis; herkese sahip çıkacağız. Siyaset ilke ile yapılır. Önceliklerimiz yoksullaştırılan halktır" diye konuştu.

Cacabey Meydanı'nda toplanan partililerle birlikte şarkılar söyleyen Özel, Kırşehir mitingini tamamladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırşehir'de Miting Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska’da bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'da bir araya geldi
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:40:20. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırşehir'de Miting Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.