CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını kıldıktan sonra şehitlik, ardından mezarlık ziyareti yaparak Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nı ve Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

16.06.2024 14:16
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Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını kıldıktan sonra şehitlik, ardından mezarlık ziyareti yaparak Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nı ve Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra Çatal Mezarlığı'nda "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi'nin, yakınlarının ve Manisalı bazı siyasetçilerin kabirlerini ve şehitlikleri ziyaret etti. Mezar ziyaretinin ardından Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası ve Manisa Büyükşehir Mezbahası'nı ziyaret eden Özel, vatandaşlarla bayramlaşarak bol bol fotoğraf çektirdi. Özel daha sonra Manisa Valisi Enver Ünlü ile bayramlaşmak için Manisa Valiliğine geçti.

Vali Ünlü tarafından valilik girişinde karşılanan Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve partililer de eşlik etti.

Özel, resmi ve özellikle dini bayramları memleketinde geçirmeye ve Manisalılarla bayramlaşmaya büyük önem verdiğini ancak dün İstanbul'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in nikah törenine katılıp nikah şahitliğini yaptığını, bu nedenle dün Manisa Valiliğinin resmi bayramlaşma törenine katılamadığı için bayramlaşmanın bugüne kaldığını söyledi.

Vali Enver Ünlü'nün bayramını kutlayan CHP Genel Başkanı Özel, "Bütün kamu personelimiz adına, bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden kim varsa onlar adına, bütün personelinizin bayramını kutluyoruz. Bütün hemşehrilerimizin sizin şahsınızda bayramınızı kutluyorum" dedi.

Vali Ünlü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramını kutlayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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