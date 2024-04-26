CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan\'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yılından bu yana Merkezefendi'de başarılı hizmetlere imza atan Doğan'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

26.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret etti. Genel Başkan Özel, 2019 yılından bu yana Merkezefendi'de başarılı hizmetlere imza atan Doğan'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ülke genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Genel Başkan Özel, bu kez de ziyaretini Denizli'ye gerçekleştirdi. CHP Lideri Özel, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaretini gerçekleştiren Özel, Çınar Meydanı'nı dolduran kalabalığa seslendi.

Daha sonrasında Genel Başkan Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret etti. Özel, 2019 yılından beri sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak tüm Türkiye'ye örnek olan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar Merkezefendi Belediye Başkanı seçilen Doğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Genel Başkan Özel, "Başkan Şeniz Doğan, 2019 yılında en önemli sürprizlerinden birini yapmış bir isimdir. 2024 seçimlerinde de adından bolca bahsettiğimiz yol arkadaşımızdır. Kendisi, kadın belediye başkanları hususunda 2019 yılında ilk işaret fişeklerinden birini yakmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadınların ve gençlerin önü her zaman açık olacak, hep destekleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün emanetidir. Şeniz Doğan'ın bu seçimlerde oyunu artırmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisine hizmetlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Çok güzel bir ivme yakaladık"

Başkan Doğan, "2019 yılından itibaren sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir ivme yakaladık. Merkezefendili hemşehrilerimizin takdiri ve teveccühü bizim için çok kıymetli. Hemşehrilerimiz bizim samimiyetimize inandılar. Özelikle kadınlardan ve gençlerden büyük destek görüyoruz. Kimseyi ayırmadan, tüm hemşehrilerimize ve mahallelerimize büyük bir gayretle hizmet ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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