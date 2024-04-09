CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki mezalimin son bulmasını temenni etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki mezalimin son bulmasını temenni etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ettiğini belirtti. Ayrıca, krizin etkilerini azaltabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

09.04.2024 16:25  Güncelleme: 16:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, oruç ibadetinin ayı olan ramazanı hep birlikte idrak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı.

Ramazan Bayramı'nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve parlamentoda grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız."

İsrail ile ticaretin kesilmesi talepleri

Özel, İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze'deki katliama karşı vatandaşlardan yükselen ve kendilerinin de sahiplendiği İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı'nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki mezalimin son bulmasını temenni etti - Son Dakika

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