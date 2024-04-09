CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız"
Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, oruç ibadetinin ayı olan ramazanı hep birlikte idrak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı.
Ramazan Bayramı'nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve parlamentoda grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız."
İsrail ile ticaretin kesilmesi talepleri
Özel, İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze'deki katliama karşı vatandaşlardan yükselen ve kendilerinin de sahiplendiği İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı'nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki mezalimin son bulmasını temenni etti - Son Dakika
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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