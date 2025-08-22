CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas\'ta Cuma Namazı Kıldı

Bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Divriği Ulu Camii'yi ziyaret ederek Cuma Namazı kıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas'a gitti. Divriği ilçe girişinde partililerce karşılanan Özel, CHP Divriği İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından partililere seslenen Özel, "Daha önce Divriği'ye defalarca geldim. Milletvekili olarak, Grup Başkanvekili olarak geldim. Divriği Ulu Camii'nin onarımı bittikten sonra hem Cuma Namazı kılacağız hem de Divriği ile kucaklaşacağız demiştik. O Cuma bu Cuma. Nasip oldu, Divriği'mize CHP Genel Başkanı olarak geldim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Divriği Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, Cuma Namazı için Tarihi Divriği Ulu Camii'ne gitti. - SİVAS