CHP Genel Başkanı Özgür Özel Turgutlu'da Halk Buluşması Yapacak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Turgutlu'da Halk Buluşması Yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Turgutlu\'da Halk Buluşması Yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde halk buluşmasının finalini gerçekleştirecek. Buluşma, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in katılımıyla gerçekleşecek.

28.03.2024 16:36  Güncelleme: 16:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel halk buluşmalarının finalini memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirecek. Halk buluşması 29 Mart Cuma günü saat 17.30'da Koza Parkı Kavşağı'ında gerçekleşecek.

Görkemli bir final ile seçim çalışmalarının noktalamak isteyen Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırlayacak. Halk buluşması aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çetin Akın'ın seçim kampanyasındaki son halk buluşması olacak. Büyük halk buluşması 29 Mart Cuma günü saat 17.30'da Koza Parkı Kavşağı'ında gerçekleşecek.

"Tarihi bir buluşma olacak"

Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çetin Akın, "Aylardır çok güzel bir kampanya yürütüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin son halk buluşmasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in katılımı ile Turgutlu'muzda yapacağız. Bu yönüyle tarihi bir buluşma olacak. Turgutlu'muzda ve Manisa'mızda umut zirvede, heyecan yüksek; kazanmaya hazırız. Tüm hemşehrilerimi 29 Mart Cuma günü saat 17.30'da Koza Parkı Kavşağı'ında gerçekleştirecek olduğumuz büyük buluşmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel Turgutlu'da Halk Buluşması Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Turgutlu'da Halk Buluşması Yapacak - Son Dakika
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