CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP, Türkiye İttifakı\'ndadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, " Cumhuriyet Halk Partisi, karşımızdaki korku ittifakına karşı Türkiye İttifakı'ndadır." dedi.
Özel, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kilis'in kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Kilis'te iyi hazırlandıklarını anlatan Özel, "Bütün Kilislileri, AK Parti'lileri, MHP'lileri, İYİ Partilileri hangi siyasi görüşten olursa olsun Türk'ünü, Kürt'ünü, Laz'ını Çerkez'ini, Alevi'sini, Sünni'sini herkesi ayrı ayrı sevgiyle selamlıyorum. Kilis, bu ülkenin birliğinin beraberliğinin teminatıdır." dedi.
Özel, Kilislilerden başkan adayı Hakan Bilecen'e destek vermelerini istedi.
Partilerinin çalışmalara devam ettiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:
"Buradan genel başkan olarak söylüyorum, Hakan kardeşimi belediye başkanı seçerseniz bu kardeşimin sağ omzunun üzerinde Mansur Yavaş'ın eli eksik olmayacak, söz veriyorum. Mansur Yavaş, Hakan'a söz verdi. Kilis'te en güzel icraatları yapmak için proje desteği ve araç gereç desteği olacak. Mansur Yavaş'ın eli, benim kardeşimin sağ omzunda duracak. Hakan'ın sol omzunu da boş bırakmayacağız. Bu omzunun üzerinde de Ekrem İmamoğlu olacak. Peki, sen ne yapacaksın? Genel Başkan olarak ilk günden son güne kadar ben de tam arkasındayım."
Partisinin adayı Hakan Bilecen'in Kilis'te tarih yazacağını dile getiren Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Cumhuriyet Halk Partisi, karşımızdaki korku ittifakına karşı Türkiye İttifakı'ndadır. Türkiye ittifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu olunca onlarla birlikte İstiklal Marşı okuyan herkestir. Türkiye İttifakı gücünü milletimizden, renklerini şanlı bayrağımızdan alıyor. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak."
İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Özel, seçilmeleri halinde hibe programları sayesinde Kilis'i kalkındırıp her zaman Kilis'in arkasında olacaklarını kaydetti.
Özgür Özel, konuşmasının ardından il ve ilçe adaylarını da tanıttı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP, Türkiye İttifakı'ndadır - Son Dakika
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