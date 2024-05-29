CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRKONFED yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRKONFED yönetim kurulu toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRKONFED yönetim kurulu toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu toplantısına katıldı. Özel, toplantıda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonrası Sönmez, Özel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.

29.05.2024 20:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez başkanlığında yapılan toplantıya katılarak, görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrası Sönmez, Özel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRKONFED yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

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