CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Özgür Özel ilk kez net konuştu: Adayım - Son Dakika
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CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Özgür Özel ilk kez net konuştu: Adayım

13.06.2023 23:42

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de genel başkanlık yarışı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu net bir şekilde değişim mesajı verirken, genel başkanlık için adı geçen CHP'li Özgür Özel'den de bir çıkış geldi. İlk kez bu kadar açık konuşan Özel, "Adayım, hazırım" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden istediği sonucu alamayan CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Parti içinde istifa sesleri yükselirken, Kılıçdaroğlu ise gidecek gibi durmuyor.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI

CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimlerin başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu, seçimin hemen ertesi günü çok net bir şekilde değişim mesajı verdi.

ÖZGÜR ÖZEL İLK KEZ BU KADAR NET KONUŞTU

İmamoğlu ile birlikte CHP'de liderlik için adı geçen isimlerden biri de Özgür Özel. İmamoğlu gibi değişim mesajı veren Özel, gazeteci Murat Ağırel'e konuştu. İlk kez bu kadar net konuşan Özel, "Adayım, hazırım" dedi.

"BEN DE VARIM"

Özel ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaşan Ağırel, "Özgür Özel ile görüştüm. 'Aday mısınız?' diye sordum, 'Adayım, hazırım' diye konuştu." ifadelerini kullandı.

Ağırel, Özel'in kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı: "Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum. Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım."

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