CHP Genel Merkezi'nde Tahliye Krizi
CHP Genel Merkezi'nde Tahliye Krizi

24.05.2026 17:55
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle CHP binasında arbede yaşandı. Özgür Özel ve ekibi ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun binanın tahliye talebi üzerine yaşanan arbede sonrası, Özgür Özel ve ekibi binadan ayrıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Ardından Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için yaptığı talebin ardından mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini duyurdu.

Verilen kararların ardından çok sayıda kolluk gücü genel merkez binası önünde yerini aldı. Genel merkez binasının önünde toplanan polis ekiplerini gören bir grup partili de genel merkez binasına geldi.

İcra memurlarının tahliye kararını tebliğ etmek üzere geleceği iddiaları üzerine Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş ve Deniz Yavuzyılmaz genel merkezin önüne indi. İcra memurlarının gelmemesi üzerine Çiftçi, Özçağdaş ve Yavuzyılmaz ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Ardından Özçağdaş ve Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere genel merkezden ayrıldı. İkilinin Bakan Çiftçi ile görüşmesinin ardından genel merkezde Özgür Özel'in açıklaması beklenirken polis ekipleri CHP binasına girdi.

Partililer, polis ekiplerine direnebilmek için kapılara, koltuklarla ve masalarla barikat oluşturdu. Polis ekipleri barikatları aşarak genel merkez binasına giriş yaptı ve katlardaki vatandaşlar ile görevlileri dışarı çıkardı.

Özgür Özel'e icra memurları tarafından tebliğ geldi ve Özel, odasında tebliğ kağıdını yırttı. Ardından genel merkez önünde açıklama yapan Özel, TBMM'ye yürüdü.

Özel ve ekibinin CHP binasından ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve destekçileri genel merkez binasına girerek Özgür Özel'in fotoğrafını indirip çiğnedi. Ayrıca, Özel'in makam odasındaki fotoğrafı da indirildi ve binada asılı afişi ipleri kesilerek indirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bugün genel merkeze gelmesi beklenmiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
