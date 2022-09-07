Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine bir yorum da CHP'li Özgür Özel yaptı - Son Dakika
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Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine bir yorum da CHP'li Özgür Özel yaptı

07.09.2022 18:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle başlayan tartışmaya CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı. Özel, "HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara, 'Beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu... Millet alır millet verir" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleriyle başlayan tartışma devam ediyor. Tartışmaya son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldı.

"GENEL BAŞKANIN SÖZLERİ DIŞINDAKİLER KİŞİSEL DEĞERLENDİRME"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Özel, "CHP'nin görüşlerini, Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. CHP'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini, üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve Sayın Genel Başkan'dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir" dedi.

"BAKANLIĞI MİLLET ALIR MİLLET VERİR"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da 6'lı masa, hem Genel Başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından millet masası, son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren masadır. Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir."

YORUMLAR
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Mustafa Sarıgül'den CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine olay yorum Mustafa Sarıgül'den CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine olay yorum
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine bir yorum da CHP'li Özgür Özel yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine bir yorum da CHP'li Özgür Özel yaptı - Son Dakika
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