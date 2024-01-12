CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik Belediye Adayı Melek Mızrak Subaşı\'nın aday tanıtım toplantısına katıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Tarihler boyu hata, yanlış yapan olabilir. Burada önemli olan, yanlış yapana derhal gereğini yapabilmektir. Biz, böyle bir partiyiz." dedi.

Başarır, CHP İl Başkanlığı'nda partisinin Bilecik Belediye Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın aday tanıtım toplantısına katıldı.

Belediye başkan adaylarını belirlerken çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduklarını belirten Başarır, şunları kaydetti:

"Bayrağı ve bu toprakları namus olarak kabul eden, Melek Mızrak Subaşı gibi adaylarımız var. Bizim adaylarımız su gibi temiz. 2019 ila 2024 arasında görev yapan belediye başkanlarımız, halkın parasına el uzatmadı. Tarihler boyu hata, yanlış yapan olabilir. Burada önemli olan, yanlış yapana derhal gereğini yapabilmektir. Biz, böyle bir partiyiz."

Bilecik'in kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduğunu dile getiren Başarır, belediye başkan vekilliği görevinde bulunan Subaşı'nın başkanlığı kazanacağına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı da projelerinden bahsederek katılımcılara teşekkür etti.

Programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.