CHP Grup Başkanvekili Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü
ANKARA CHP Grup Başkanvekili Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin detayları hakkında bilgi veren Başarır, TBMM’nin çalışma şekli ve güncel politik konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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6.09.2024 04:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü - Son Dakika
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