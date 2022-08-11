CHP'li Altay ve Adıgüzel'den "seçmen listeleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Altay ve Adıgüzel'den "seçmen listeleri" açıklaması Açıklaması

11.08.2022 15:16
CHP'li Altay ve Adıgüzel'den "seçmen listeleri" açıklaması Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." sözüne ilişkin, "'Kaç Suriyeli seçmen var?' diye YSK'ya sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP'de var." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." sözüne ilişkin, "'Kaç Suriyeli seçmen var?' diye YSK'ya sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP'de var." dedi.

Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "seçmen listeleri" tartışmasının, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) yeniden ele alınmasına vesile olması temennisinde bulundu.

YSK'de olmayan bilgilerin CHP'de olduğunu dile getiren Altay, "Bunu söyler söylemez İçişleri Bakanlığı, 'Bu, kişisel verileri koruma mevzuatına aykırı, suç.' diye açıklamada bulundu. 'Kaç Suriyeli seçmen var?' diye YSK'ye sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP'de var. Kaç mükerrer seçmen var, bu seçimde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak? Bizde küsuratıyla var." diye konuştu.

AK Parti'nin de isterse seçmen listelerini derleyip toparlayabileceğini belirten Altay, "YSK'nin verilerini inceliyoruz, bunları veri tabanımıza işliyoruz, beylere göre kabahat işliyoruz. Biz bunları veri tabanına işlerken düzeltiyoruz, düzeltmekle kalmıyoruz YSK'ye de 'Bunlar yanlış, bunları sen de düzelt.' diyoruz. YSK de 'Tamam, haklısınız düzelteyim.' diyor. Biz daha ne yapalım? Yeni ve sağlıklı bilgileri de oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, CHP'nin her konuda ve her alanda seçime hazır olduğunu vurgulayarak, "YSK ile polemik yapmak derdinde değiliz. Kaldı ki ilişkimiz ve iletişimimiz de düzgün ama YSK'den kaynaklı hataların temelinin 'suç işleri bakanlığı' verilerinden olduğunu herkes bilsin." dedi.

"Bir liste aldık, ikinciyi alacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun, "Elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." diyerek somut bir gerçeği ifade ettiğini söyledi.

AK Parti sözcülerinin telaşa kapılarak CHP'nin yasalara uygun yaptığı çalışmayı gölgelemeye çalıştığını dile getiren Adıgüzel, "Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki ilk seçimleri kaybetme korkusuyla suyu bulandırmaya çalışıyor." diye konuştu.

YSK'nin, seçmen bilgilerini seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerle Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden paylaştığını aktaran Adıgüzel, "YSK bu bilgileri İçişleri Bakanlığının MERNİS'inden alıyor. YSK'nin bu bilgileri mantıksal olarak işleme yetkisi yok ama İçişleri Bakanlığı bu bilgileri kontrol etmek zorunda. CHP de AK Parti ve MHP gibi bütün partilerin sahip olduğu aynı bilgileri alıyor. Sonra da YSK'nin, İçişleri Bakanlığının yapmadığı çapraz kontrolleri ve analizleri, aynı zamanda veri zenginleştirmesi de yapıyor." açıklamasını yaptı.

Adıgüzel, siyasi parti olarak her seçim döneminde YSK'den iki kez bilgi alma imkanları olduğunu, 2019 seçimlerinden bu yana bir liste aldıklarını, ikinciyi de alacaklarını söyledi.

Siyasi partilerin, seçmen verilerini yalnızca seçim günü ya da seçim takvimi başladığında görmediğine dikkati çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin seçim dönemlerinde belirli hakları var ve biz de bu haklarımızı kullanıyoruz. SEÇSİS ile paralel çalışıyor, oradan aldığımız ve bütün siyasi partilerin almakta serbest olduğu bilgileri işliyoruz. Bu doğrultuda seçmen iradesinin sandığa doğru şekilde yansımasına çalışıyoruz. 2019 seçimleri öncesinde de buna benzer analizleri yaptık. Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven de yaptığımız itirazların doğru olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda mükerrer seçmen sorununu ortadan kaldırdık. İktidar temsilcilerinin bundan rahatsız olmaması, tam tersine CHP'ye teşekkür etmeleri gerekiyor ama akıl almaz açıklamalar yapılıyor. 'İlk defa oy kullanacak seçmeni CHP nasıl belirledi?' deniyor. Bir önceki seçim yani 2019 seçimlerindeki seçmen listesi sizde varsa bunu, son aldığınız listeden çıkarırsanız ilk defa oy kullanacak seçmen listesine ulaşmış olursunuz. Aslında bu, basit matematik meselesi."

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir AK Parti'li Çelik:  Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir AK Parti'li Çelik:  Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Altay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Altay ve Adıgüzel'den 'seçmen listeleri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:00 Erdoğan'dan "indirim" açıklaması: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 Çok nadir yaşanıyor! Yanan orman içinde çıkan alev hortumu görenleri şaşkına çevirdi
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:17:17. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Altay ve Adıgüzel'den "seçmen listeleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement