CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak

02.09.2022 17:54
CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yapılan yurt başvurularına ilişkin, "415 bin yurt başvurusu var. '800 bin kapasite var' diye biliyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yapılan yurt başvurularına ilişkin, "415 bin yurt başvurusu var. '800 bin kapasite var' diye biliyoruz. Bu kapasitenin büyük bir ihtimalle 3'te 1'i doludur. Yani 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalara dikkati çeken Altay, Cumhurbaşkanının bağımsız, tarafsız olması gerektiğini söyleyerek, "Yargıda, mahkemede, camide, okulda siyaset yapma. Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz, mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Kalmadı zaten" diye konuştu.

'TBMM'DE İŞLENMİŞ BİR AYIP OLUR'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya düzenlemesinin bir an önce TBMM'den geçirilmesi çağrısını ele alan Altay, "Sayın Bahçeli, 'Dezenformasyon Yasası bir an önce çıksın' diyor. Çıksın. Dezenformasyonu kim tasvip eder? Ama bu nasıl çıkmalı? İlgili taraflarla oturulup konuşularak. Gazeteci de gerçek sosyal medyacı da gerçek görsel medyacı da dezenformasyona zaten karşı olur. Dezenformasyonu kim ister ama öyle değil. Sen 'skandallar, devletteki kokuşmuşluk, rüşvet çarkları ortaya çıkmasın, cumhur yıpranmasın' diye Dezenformasyon Yasası'nı bir an önce çıkartmak istiyorsan bu olmaz. Şimdi bu Meclis, talimatla soygunları, rüşveti örtbas etmek üzere bir Dezenformasyon Yasası'nın altına, çoğunlukları var, imza atarlarsa TBMM için kötü bir gün olur. TBMM'de işlenmiş bir ayıp olur" ifadelerini kullandı.'DEVLETİN ÖZENLE EL ATMASI GEREKİRDİ'Yurt kapasitesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Altay, 200 bine yakın öğrencinin açıkta kalacağını savunarak, şunları kaydetti:

"415 bin yurt başvurusu var. 800 bin kapasite var diye biliyoruz, bu kapasitenin büyük bir ihtimalle 3'te 1'i doludur. Yani 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak. Geçen yıl yurt meselesi tüm çıplaklığı ile kamuoyuna yansıdı. Geçen yıldan bu yana alınmış ek bir tedbir var mı? 'Peyderpey yurt yapımları yok' demem. Ama geçen sene yaşanan bu sancıdan sonra devletin bu konuya daha dikkatle, özenle el atması gerekmez miydi? Gerekirdi."


YORUMLAR
500
CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş hapisten çıkacak, Osman Kavala'nın da çıkması lazım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş hapisten çıkacak, Osman Kavala'nın da çıkması lazım
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yurtlar Kurumu, Engin Altay, Altay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:56:20. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement