CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yapılan yurt başvurularına ilişkin, "415 bin yurt başvurusu var. '800 bin kapasite var' diye biliyoruz. Bu kapasitenin büyük bir ihtimalle 3'te 1'i doludur. Yani 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalara dikkati çeken Altay, Cumhurbaşkanının bağımsız, tarafsız olması gerektiğini söyleyerek, "Yargıda, mahkemede, camide, okulda siyaset yapma. Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz, mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Kalmadı zaten" diye konuştu.

'TBMM'DE İŞLENMİŞ BİR AYIP OLUR' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin, sosyal medya düzenlemesinin bir an önce TBMM'den geçirilmesi çağrısını ele alan Altay, "Sayın Bahçeli, 'Dezenformasyon Yasası bir an önce çıksın' diyor. Çıksın. Dezenformasyonu kim tasvip eder? Ama bu nasıl çıkmalı? İlgili taraflarla oturulup konuşularak. Gazeteci de gerçek sosyal medyacı da gerçek görsel medyacı da dezenformasyona zaten karşı olur. Dezenformasyonu kim ister ama öyle değil. Sen 'skandallar, devletteki kokuşmuşluk, rüşvet çarkları ortaya çıkmasın, cumhur yıpranmasın' diye Dezenformasyon Yasası'nı bir an önce çıkartmak istiyorsan bu olmaz. Şimdi bu Meclis, talimatla soygunları, rüşveti örtbas etmek üzere bir Dezenformasyon Yasası'nın altına, çoğunlukları var, imza atarlarsa TBMM için kötü bir gün olur. TBMM'de işlenmiş bir ayıp olur" ifadelerini kullandı.'DEVLETİN ÖZENLE EL ATMASI GEREKİRDİ'Yurt kapasitesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Altay, 200 bine yakın öğrencinin açıkta kalacağını savunarak, şunları kaydetti:

"415 bin yurt başvurusu var. 800 bin kapasite var diye biliyoruz, bu kapasitenin büyük bir ihtimalle 3'te 1'i doludur. Yani 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak. Geçen yıl yurt meselesi tüm çıplaklığı ile kamuoyuna yansıdı. Geçen yıldan bu yana alınmış ek bir tedbir var mı? 'Peyderpey yurt yapımları yok' demem. Ama geçen sene yaşanan bu sancıdan sonra devletin bu konuya daha dikkatle, özenle el atması gerekmez miydi? Gerekirdi."