CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor - Son Dakika
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CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor

24.08.2022 09:53
CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararlarına karşı yaptığı, "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" açıklamasına sert tepki gösterdi. Özkoç, "Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor. Bu acziyet göstergesidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararlarına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.

SOYLU: FESTİVAL ADI ALTINDA GAYRİKANUNİ ORGANİZASYONLARA DEVLET İZİN VERMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabında; konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararları ile ilgili "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" açıklamasını yaptı.

ÖZKOÇ: GENÇLERİ KORUYAMIYOR VE GENÇLİK FESTİVALLERİNİ İPTAL ETTİRİYOR

CHP'li Özkoç, Bakan Soylu'nun açıklamasına sosyal medya mesajı ile tepki gösterdi. Özkoç, şu açıklamayı yaptı:

"Soylu, Türkiye tarihinde kendi döneminde en fazla kolluk kuvvetini bakanlığa alan, ancak güvenliği sağlamada en başarısız olan bakandır. Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor. Bu acziyet göstergesidir!"
YORUMLAR (1)
  • Naci Kuru: Zaten hergun konser var haci dahi. Ormanda tekrarina gerek yok. Herkes otcu oldu aman diyim yakacaniz ormanlari. Esnafa yarasin meydanda olsun hersey Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Engin Özkoç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor - Son Dakika
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