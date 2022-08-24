Zaten hergun konser var haci dahi. Ormanda tekrarina gerek yok. Herkes otcu oldu aman diyim yakacaniz ormanlari. Esnafa yarasin meydanda olsun hersey

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Süleyman Soylu, Engin Özkoç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor - Son Dakika

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