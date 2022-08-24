CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararlarına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.
SOYLU: FESTİVAL ADI ALTINDA GAYRİKANUNİ ORGANİZASYONLARA DEVLET İZİN VERMEZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabında; konser ve festival etkinliklerine yönelik yasak kararları ile ilgili "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" açıklamasını yaptı.
ÖZKOÇ: GENÇLERİ KORUYAMIYOR VE GENÇLİK FESTİVALLERİNİ İPTAL ETTİRİYOR
CHP'li Özkoç, Bakan Soylu'nun açıklamasına sosyal medya mesajı ile tepki gösterdi. Özkoç, şu açıklamayı yaptı:
"Soylu, Türkiye
tarihinde kendi döneminde en fazla kolluk kuvvetini bakanlığa alan, ancak güvenliği sağlamada en başarısız olan bakandır. Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik
festivallerini iptal ettiriyor. Bu acziyet göstergesidir!"
Kaynak: ANKA
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