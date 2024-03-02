CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var' - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: \'Neyin rövanşı 14-28 Mayıs\'ın rövanşı var\'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerinin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, CHP'nin gücüyle 2028'e kalmadan Cumhuriyet aydınlığını taşıyacaklarını ifade etti.

02.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var." dedi.

Günaydın, partisince bir otelde düzenlenen Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan 50 gün evvel CHP'yi kurduğunu belirtti.

Yerel seçimlerin yaklaştığını dile getiren Günaydın, "Bugün 2 Mart 2024. 31 Mart'a 29 gün kalmış. Biz burada belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi seçeceğiz. Türkiye ilk kez bir belediye seçimi yapıyor. Yerel yönetim seçimleri ilk kez değil ama bu kez gerçekten diğerlerinden çok farklı bir seçim sürecine doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Günaydın, yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın olan yerler olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim almamız gereken bir rövanş var. Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var. Sahte videolarla elimizden aldıkları, her türlü baskıyla bir başka yöne çevirdikleri milletvekilliği genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bundan sonra ki seçim ne zaman 2028'de eğer biz bu yerel seçimlerinden iyi çıkamazsak şuanda şikayet ettiğimiz her şey misliyle artacak. Ancak inanıyorum ve yürekten Cumhuriyet Halk Partisi ve bizi destekleyen yurttaşlarımızın gücüyle biz 31 Mart 2024'ü çok iyi bir şekilde geçtiğimizde 2028'e kalmadan bu memleketin merkezi hükümetine de Cumhuriyet aydınlığını hep beraber taşıyacağız."

Programda daha sonra CHP belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var' - Son Dakika
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