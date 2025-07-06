CHP'nin Adıyaman'da düzenlediği mitingde konuşmasının ardından kürsüden düşen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in vücudunda kırıklar oluştu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gözaltındaki Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşma sonrası kürsüden düştü.
Emir, uzun süre yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan kontrollerin ardından L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara'ya götürülecek.
Son Dakika › Politika › CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, miting kürsüsünden düştü! Vücudunda kırıklar oluştu - Son Dakika
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