CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıraya ilişkin, "Muhtıranın satır satır takipçisi olacağız. Muhtıradaki belli yuvarlak cümlelere fit olduklarını gördük." dedi.

Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın enflasyon karşısında geçinemediğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasının önemini vurguladı.

Asgari ücrete enflasyon kadar zam yapılması gerektiğini dile getiren Özel, "Asgari ücret için yüzde 40 zammı CHP olarak bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İspanya'nın Madrid kentinde dün yapılan NATO Zirvesi'ne de değinen Özel, NATO gibi bir savunma örgütünün güçlenmesini ilk baştan desteklediklerini söyledi.

Özel, "Özellikle İsveç'in terör konusundaki tutumu ve Finlandiya'nın tutumuna ilişkin eleştiriler noktasında bize 'Neden milli bir duruş sergilemiyorsunuz?' diyorlardı. Biz de dedik ki 'Bu itirazlara biz de eşlik ediyoruz. Bunun diplomasi alanında çözülmesi gerekir.' Dün bir mutabakat metni oldu. Muhtıra imzalandı. Muhtıranın satır satır takipçisi olacağız. Muhtıradaki belli yuvarlak cümlelere fit olduklarını gördük." diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra Karagöz Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.