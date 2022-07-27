CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

27.07.2022 16:23
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti iktidarında bu Meclis 16 kez olağanüstü toplantıya davet edilmiş.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti iktidarında bu Meclis 16 kez olağanüstü toplantıya davet edilmiş. Bunlardan 6'sını AK Parti yapmış. Onlar yaptığında anayasal hak kullanılıyor, muhalefet yaptığında şov yapmak oluyor. Mahir Bey'in dün partisinin grup odasındaki ifadelerini, kendi başvuruları, bu şekilde mahcup ediyor." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebine yönelik eleştirilerde bulunduğunu anlattı.

Ünal'ın, bu durumu "şov yapmak" şeklinde nitelendirdiğini söyleyen Özel, olağanüstü toplantı talebinin Anayasa'dan kaynaklandığını belirtti.

AK Parti iktidarında Meclis'in 16 kez olağanüstü toplantıya davet edildiğini, bunlardan 6'sının AK Parti tarafından yapıldığını anlatan Özel, "Onlar yaptığında anayasal hak kullanılıyor, muhalefet yaptığında şov yapmak oluyor. Mahir Bey'in dün partisinin grup odasındaki ifadelerini, kendi başvuruları, bu şekilde mahcup ediyor. 'Siyasi nezaketten yoksun, diğer parti gruplarını aramadınız.' diyor. Mahir Bey, siz bu 6 davetten hangisinde siyasi parti gruplarını aradınız? Zaten kamuoyunda aleniyet kazanmış bir durum, önceden konuşuluyor, imzalar alınıp teslim ediliyor. Meclis Başkanı 7 gün içinde tarih belirliyor, bütün Türkiye konuşuyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın mobil telefon mesajı olarak AK Parti milletvekillerine gönderdiğini iddia ettiği metni basın mensuplarına gösteren Özel, Yılmaz'ın, AK Parti'li milletvekillerinden 1 Ağustos'ta Meclis'te hazır bulunmalarını ancak Genel Kurul'a katılmamaları çağrısında bulunduğunu ileri sürdü. Özel, "Bütün milletvekillerini getireceksiniz ama salona sokmayacaksınız. Eğer toplanırsa salona girip önergeyi, teklifi reddettireceksiniz. Bu, muhalefet partilerinin başarısı olmasın. Kardeşim, gelin baştan girin, ortak başarımız olsun." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, 2017 yılında sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden bir TBMM personelinin disiplin cezası aldığını belirterek, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'ın bu konudaki değerlendirmelerini eleştirdi. Söz konusu personelin paylaştığı ifadeleri bir zarf içerisinde Ünal'a göndereceğini söyleyen Özel, "İçinden birini çeksin, birini savunuyorsa kendisinden özür dileyeceğim. Yoksa Genel Başkanımızdan ve kamuoyundan özür dilesin." dedi.

"AK Parti, HDP'ye aslında yapamayacağı bir şeyi söylüyor"

CHP Grup Başkanvekili Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

TBMM'nin olağanüstü toplanabilmesi için 200 milletvekillinin gelip gelmeyeceğine yönelik öngörüsünün sorulması üzerine Özel, önceki iktidarlar döneminde Meclis'in defalarca olağanüstü toplantıya çağrıldığını ve muhalefet-iktidar ayrımı olmaksızın bütün partilerin Genel Kurul'a geldiğini söyledi. Özel, "Bu kadar masraf edilecek, uçaklara, arabalara binilecek, Meclis'e gelinecek, her şey hazır, 'Kapıda duralım, çalışamasınlar.' hinliğini yapan bir parti yok. Geçmişte SHP, ANAP, Doğru Yol yapmadı. AK Parti tenezzül ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Özel, HDP'nin olağanüstü toplantıya katılmama tutumuna ilişkin soruyu yanıtlarken, "AK Parti, HDP'ye 'Siz gelirseniz açılacak, dokunulmazlığı gündeme alırız.' diye, aslında yapamayacağı bir şeyi söylüyor. Bu doğru değil, yapamazlar. Ne yapılabilir? AK Parti birkaç gün sonrasına bir toplantı talebi koyar, Şentop da o günü uygun görür. Ama bu imkan her zaman var zaten. Burada kavram kargaşası yaratmanın bir faydası yok." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlık oylamasının 1 Ekim yerine 1 Ağustos'ta yapılacağı için sağlık çalışanlarının hayatına ilişkin böyle bir konunun görüşmelerinin yapılmasının engellenmemesi gerektiğini dile getirdi.

HDP'nin "siyasi nezaket" eleştirisi hakkındaki başka bir soruya karşılık Özel, "Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi. HDP, dokunulmazlıkla ilgili bir endişesi olsa onu söylerdi burada. Söylerlerse siz bana tekrar sorarsınız. Ama ben yapılan açıklama, siyasi tutarlılık açısından bu ikisini hatırlatma gereği duydum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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