CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Krizi yaratanlar değil, krizin ezdikleri bedel ödemeye devam ediyor." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜSİAD'ı "CHP ağzıyla konuşmakla" suçladığını ve böyle konuşanlara kapılarının kapalı olduğunu söylediğini belirtti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Özel, "Kendi ağzından neler çıktığını düşünecek olursak, bu ülkenin en az yarısına ettiği hakaretleri, küfürleri düşünecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Mücadeleyi müjdelemiş, Milli Mücadeleyi örgütlemiş, kuruluşu ve kurtuluşu başarmış, ülkeyi bugünlere getirmiş kurucu iradenin ağzına kurban olsun sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusundan bugüne bütün genel başkanlarının ağzının hangi düzeyde olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından neler çıktığını tarih hiçbir zaman unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Beğenmediği her beyana, kişiye, derneğe, vakfa, aileye kapısını kapatan bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özel, bu durumun, 85 milyonu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişinin bir partinin genel başkanlığını yapmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Özel, tüm siyasi partilerle görüşebilen, kendi doğrularını savunup diğerlerinin fikirlerine saygı duyan bir parti olarak Türkiye'ye, herkesle bayramlaşabilen, kapısı herkese açık bir cumhurbaşkanı müjdelediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunulacağını açıkladığı öğrenci affına ilişkin kanun teklifini destekleyeceklerini bildiren Özel, CHP'nin de 2019 yılında bu yönde kanun teklifi verdiğini kaydetti. Özel, "Bunu yapsın destekleyeceğiz. Kendi teklifimizi desteklemez miyiz? Tabii ki destekleyeceğiz. Ama bu tek başına olmaz. Bunun bir de kardeşi var, bu da KYK borçları affı. Öğrencilerin geçmişte kullandıkları KYK borçları yüksek faizlerle ödenemez hale geldi. Eğer gençlerin gönlünü kazanmak için bir adım atıyorsa, gençlerin KYK borçlarının silinmesi ve hayata ödeyemeyecekleri bir borç yüküyle başlamalarını önleyecek bu kanun teklifimizi de aynı şekilde gündeme almasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Bütçe fazlası milyonlarla paylaşılsın"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, bütçenin 145 milyar lira fazla verdiğini açıkladığını anımsatan Özel, "Bu fazlanın yüksek enflasyonun bir sonucu olduğunu bilmemek için ekonomi okuryazarı olmak falan değil, okuryazar olmaya bile gerek yok. Alışveriş yapıyor olmak, geçen seneyi hatırlıyor olmak yeterli." dedi.

Özgür Özel, vergi gelirlerinde bu mayıs ayında geçen seneye göre yüzde 214 artış yaşandığını, bir mala 100 lira yerine 314 lira vergi verildiğini ve farkın, malın fiyatının artmasından kaynaklandığını belirtti.

İktidar ve TÜİK'in suçüstü yakalandığını savunan ve yeni vergi yokken vergi gelirinin nasıl yüzde 214 arttığını soran Özel, TÜİK'in yüzde 73,5 olarak açıkladığı enflasyonun 3 haneyi çoktan geçtiğini ileri sürdü.

Başta akaryakıt olmak üzere toplanan dolaylı vergilerin geçen yılın ilk 5 ayında 424 milyar lira iken bu sene 881 milyar liraya yükseldiğini dile getiren Özel, "Krizi yaratanlar değil, krizin ezdikleri bedel ödemeye devam ediyor. 'Bütçe fazla verdi' deniliyorsa bu fazlalık, sırtında vergi yükü olan milyonlarla paylaşılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin açıkladığı göç raporunda sığınmacıların hepsinin vatandaş yapılması gerektiğinin yer aldığını iddia ettiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özel, "Öyle bir cümle yok, kelime yok, öyle bir harf, virgül, öyle bir ima yok. 'At yalanı, dönüp sayalım inananı. Kaç kişiye kandırırsam kardır'. Türkiye'deki sığınmacı sorunundan Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, AK Parti ve onların kurnazca hesapları sorumludur." diye konuştu.

Beşşar Esed ile anlaşarak, dünyanın ve Avrupa'nın kaçınamayacağı şekilde sorunun barışçıl yozdan çözülmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Bu işin çözüm anahtarı Cumhuriyet Halk Partisindedir, Millet İttifakı'ndadır. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu süreçte birkaç yıl içinde bu sorun kökünden hallolacaktır." dedi.

Numan Kurtulmuş'a eleştiri

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un, 2013'ten sonra değerli Türk lirasından uzaklaşıldığı yönündeki ifadelerini de eleştiren Özel, "Bunların ekonomi politikası Türk lirasını değersizleştirme üzerinden." ifadesini kullandı.

Türkiye'de enflasyon yüzde 25 iken yüzde 19,5 olan faizin yüzde 14'e düşürüldüğünü ve enflasyonun yüzde 75'e çıktığını dile getiren Özel, "Faiz artırıp enflasyonu dengeleyen 80 ülkede ekonomi bilen yok. Faiz düşürüp enflasyonu TÜİK'e göre bile yüzde 75'e, gerçek hesapla yüzde 150'ye çıkaranlar ekonomi dahisi. Vatandaşlarımız bunu böyle değerlendirsin." diye konuştu.

Özel, "dezenformasyon yasası" olarak nitelenen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, seçimlerden önce muhalefeti, muhalif basını susturma gayreti olduğunu öne sürdü.

Teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyleyen Özel, düzenlemenin, doğru bildiklerini söylemekten, namuslu gazetecileri de haberi doğru bildikleri şeklide yapmaktan alıkoyamayacağını belirtti.