CHP Grup Başkanvekilleri Can Atalay'ın Durumu İçin Numan Kurtulmuş ile Görüştü

Politika

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Can Atalay'ın durumuna ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme yaptı.

Görüşme Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başarır, Can Atalay konusunda taleplerini ilettiklerini ifade ederek, "Meclis Başkanı değerlendireceğini söyledi. Biz umutluyuz, bir kriz daha bu konuda yaşamak istemiyoruz. Salı günü Meclis toplanmalı, bu konu konuşulmalı, Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı okunmalı, Can Atalay'ın halkları iade edilmelidir" dedi. - ANKARA