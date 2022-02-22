CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

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CHP Grup Toplantısı

22.02.2022 19:00
CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgemizde savaş istemiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgemizde savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki savaşın Türkiye'ye zarar vereceğini biliyoruz. Ukrayna eğer savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerdir biri Türkiye'dir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Sedef Kabaş'ın gazeteci olduğunu ve eleştiri hakkını kullandığını hatırlatarak, "Aslında tutuklanmaması lazım ama hukuk olmadığı için içeride tutuluyor. Osman Kavala da, Selahattin Demitaş da öyle. Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Ukrayna krizine ilişkin olarak, "Bölgemizde savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki savaşın Türkiye'ye zarar vereceğini biliyoruz. Ukrayna eğer savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerdir biri Türkiye'dir. Tarafları sağduyuya davet etmek bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Bu süreç içinde Rusya 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. Doğalgaz, petrol fiyatları artıyor bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor. Doğalgaz ithalatının yüzde 40, petrolün yüzde 25'i Rusya'dan ithal ediliyor. Montrö sözleşmesini tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu gösteriyor. Bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Bunun doğuracağı vahameti 84 milyon iyi bilmeli. Dış politikada sağduyu ile harekete etmemiz lazım" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Kılıçdaroğlu, "Uzun süre sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. En tepedeki zat sizin için 'türedi' lafını kullandı. Kendi ülkesinde kendi vatandaşı hak ararken sorunu çözmesi gereken kişi sorunu yaşayan kişiye 'türedi' diyorsa o makamda oturmamalıdır. Emekliye gelince bin 500 liranın altında değil diyorsun. Emekli bin 500- bin 600 lira ile nasıl geçinecek? Çalışanlara milli gelir artışından hak ettikleri artışları vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar neden birdenbire fazlalaştı? Kendi özgür iradesi ile işi bırakıyor. Daha fazla prim öderse emekli aylığı düşecek. Böyle garip model dünyada yok" şeklinde konuştu.

28 Şubat'ta toplantı yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Altı siyasi partinin başkanı bir araya geleceğiz. Çalışmalar yapıldı toplumun en duyarlı kesimleri davet edildi. 6 genel başkan orada olacağız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sitem ne demektir? Devletin bilgi ve deneyimle yönetilmesi için hakkın, hukukun, adaletin sağlanması lazım. Saat 13,30'da 6 parti genel başkanı bir araya geleceğiz. Bizim bir araya gelmesi birilerinin hoşuna gitmiyor. Bakanlık paylaşılıyor bilmem ne.. kendi yaşadıkları açmazları bize mal etmeye çalışıyorlar. Her birimizin ortak hedefi yaşanabilir Türkiye, insan haklarına saygılı Türkiye, kimsenin ötekileştirilmediği Türkiye. Bu kadar değerli birlikteliği toplumun önüne koyacağız" diye konuştu. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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